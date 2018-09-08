Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Сборная Бразилии победила «всухую» на выезде сборную США в товарищеском матче. Об этом 8 сентября сообщат МатчТВ.

ИА REGNUM Болельщик Сборной Бразилии

Матч, проходивший в пригороде Нью-Йорка, закончился победой гостей со счетом 2:0. Счет на 11-ой минуте открыл Роберто Фирмино, затем на 43-ей его товарищ реализовал пенальти в ворота американцев.

В следующем круге Бразилия встретится с Сальвадором, а США предстоит принять у себя сборную Мексики. Оба матч пройдут в ночь на 12 сентября.

Отметим, данная встреча стала первой для бразильцев после окончания чемпионата мира 2018 в Москве.