Циолковский, Амурская область, 8 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание на космодроме «Восточный» по подготовке второго стартового комплекса для «Ангары», сообщает пресс-служба «Роскосмоса» 7 сентября.

Владислав Ларкин Пуск с космодрома «Восточный»

Делегация «Роскомоса» провела рабочее совещание с представителями ПСО «Казань» на космодроме «Восточный». На совещании стороны обсудили этапы строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

ПСО «Казань» является генеральным подрядчиком проекта, компания займется разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ и поставками инженерного оборудования.

В «Роскомосе» сообщили, что общая стоимость контракта составляет 38,75 млрд рублей. Весь объем работ по созданию стартового комплекса площадью 89 га должен быть завершен к 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на форуме «Армия-2018», что строительство инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» должно начаться как можно скорее.