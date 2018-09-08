Кабул, 8 сентября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Афганистане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает TOLO News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в районе Жари провинции Кандагар. Столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли как минимум 15 человек. Ещё 25 человек получили ранения.

Среди погибших есть женщины и дети.