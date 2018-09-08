Пхеньян, 8 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Свое уважение народу КНДР, обеспечивающему развитие несмотря на санкции, выразила Глава Совета Федераций России Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Пхеньяне, 8 сентября на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Огромное уважение вызывает стойкий народ вашей страны, который несмотря на все санкции и ограничения обеспечивает развитие страны», — заявила Валентина Матвиенко.

Также председатель Совета Федераций России отметила, что со времени её последнего визита в столицу КНДР в 2005-ом году, город значительно изменился. В нем, по мнению Матвиенко, «под руководством глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына» появились новые кварталы и развилась инфраструктура города.

Отметим, официальный визит Валентины Матвиенко начался вечером 7-го сентября и продлится до 10-го сентября. В поездке председателя Совета Федерации России сопровождает ряд руководителей комитетов палаты.