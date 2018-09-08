Алжир, 8 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Алжире благодаря усилиям медиков удалось ликвидировать вспышку холеры. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора госпиталя округа Буфарик Рида Дагбуша.

(сс) habib kaki Алжир

Напомним, в конце августа в Алжире была зафиксирована вспышка холеры. К 30 августа число подтверждённых больных составило 74 человека. Двое заболевших умерли.

Сейчас распространение холеры предотвращено, все госпитализированные были вылечены и уже покинули госпиталь.

Напомним, что заражение холерой происходит обычно после употребления человеком инфицированных продуктов питания и воды. Также заражение может произойти при купании в водоемах и употреблении воды из открытых источников водоснабжения.