Краснодар, 8 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Tysto Авария

ДТП произошло в 23:50 по московскому времени 7 сентября в Тимашевском районе. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автомобиль «Газель».

По предварительным данным, ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «Газелью».

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗа.

Проводится проверка.