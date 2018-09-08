В результате ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
Краснодар, 8 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
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Авария
ДТП произошло в 23:50 по московскому времени 7 сентября в Тимашевском районе. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автомобиль «Газель».
По предварительным данным, ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «Газелью».
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗа.
Проводится проверка.