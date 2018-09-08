Оттава, 8 сентября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан заявила, что украинцы якобы сыграли ключевую роль в становлении канадской демократии. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает «Укринформ».

Elgaard Греко-католический храм пророка Ильи в Брамптоне (Онтарио, Канада)

По словам Данкан, иммигранты с Украины очень много сделали и продолжают делать для канадского общества, а также для политической и экономической жизни Канады.

«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии и мы благодарны за это», — сказал министр науки и спорта Канады.

Кроме того, Данкан подчеркнула, что Канада и дальше будет всецело поддерживать украинский народ и территориальную целостность Украины. Также Канада будет активно развивать партнёрство и дружбу с Украиной.

Напомним, в Канаде гражданами украинского происхождения считаются более 1,2 млн человек. При этом численность канадцев, имеющих только украинское происхождение составляет около 280 тыс. человек.

Миграция украинцев в Канаду началась в конце XIX века. В основном в Канаду, которая тогда была британским доминионом, переезжали украинцы, проживавшие на территории Австро-Венгрии (Галиция, Буковина).

Стоит отметить, что селились украинские мигранты компактными замкнутыми общинами в дикой местности. Процесс их ассимиляции начался только в середине XX века.