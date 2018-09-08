Басра, Ирак, 8 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Демонстранты в городе Басра на юге Ирака напали на 12 пожарных машин. Об этом 8 сентября со ссылкой на заявление местного управления гражданской обороны сообщает телеканал Al-Sumaria.

Иван Шилов ИА REGNUM Политическая борьба в Ираке

По данным телеканала, протестующие в Басре ещё 6 сентября подожгли офисы проиранских партий и движений в городе, а 7 сентября — консульство Ирана в Басре. После чего официальный Тегеран призвал граждан Ирана незамедлительно покинуть Басру. Также Бахрейн призвал своих граждан покинуть территорию Ирака.

Кроме этого демонстранты, избив полицию, прорвались на территорию нефтяного месторождения «Западная Курна — 2», расположенного неподалеку от города. При этом сотрудники предприятии не пострадали.

8 сентября иракский парламент проведет экстренное заседание в связи с вновь усилившимися волнениями в Басре.

Отметим, беспорядки в Басре начались в понедельник, 3 сентября. Тысячи протестующих требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой водой и электричеством. Сообщается также, что демонстрантами заблокирована работа крупнейшего порта страны Умм-Касра. Кроме того, требования протестующих поддержал высший духовный лидер шиитов Ирака Али ас-Систани.