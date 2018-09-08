Вашингтон, 8 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опровергают свою причастность к статье в американской газете The New York Times, которая вышла 5 сентября и в которой утверждается, что в Белом доме образовался «очаг тихого сопротивления» политике Трампа.

ИА REGNUM Трамп

Статья вышла анонимно, однако издание утверждает, что её написал некий высокопоставленный чиновник администрации Трампа. В статье, в частности, сказано, что в Белом доме сформировался некий «очаг сопротивления» политике президента Трампа.

В самой администрации данная статья вызвала гнев и негодование. Практически все высокопоставленные сотрудники Белого дома в один голос заявили, что не имеют никакого отношения к данной статье. Сам президент Трамп назвал автора статьи «незначительным человеком», а газету обвинил в распространении «фейковых» новостей.

Также президент утверждает, что Белый дом работает как «хорошо смазанная машина».

Первая леди США Меланья Трамп, которая делает заявления довольно редко, тем не менее сказала, что автору статьи следует «выйти из тени», так как подобные анонимки не укрепляют политику государства, а наоборот, расшатывают её. Вице-президент США Майк Пенс также потребовал автора раскрыть себя.

Многие американские журналисты раскритиковал The New York Times за анонимную статью и указали, что столь уважаемому изданию не следует печатать анонимные статьи и призвали назвать имя автора.

Политологи считают, что статья скорее всего исходит от Демократической партии США и понадобилась в рамках предвыборной борьбы на выборах в конгресс.