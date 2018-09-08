Тампа, США, 8 сентября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Новый комплекс перехвата гиперзвукового оружия Glide Breaker представило министерство обороны США, сообщает 6 сентября The War Zone.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Точно в цель

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу Glide Breaker. Целью программы является разработка оружия, которое смогло мы эффективно противодействовать всем типам сверхзвуковых угроз.

В основе новой разработки лежит концепция кинетического перехвата. Такое оружие не обладает боевой частью, а поражение цели происходит за счет кинетической энергии.

Подробности о новой разработке американского военного ведомства не разглашаются. В бюджетной заявке DARPA на 2019 год даже не значится проект Glide Breaker или финансирование научных исследований систем защиты от сверхзвукового оружия. Однако американское военное ведомство сообщает, что анонсированный проект является только частью комплексной системы противодействия гиперзвуковым угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США должны наращивать потенциал гиперзвукового вооружения в ответ на соответствующие разработки в России и Китае.