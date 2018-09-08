Лондон, 8 сентября, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в причастности к якобы отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых британские власти считают гражданами России, с сентября 2016 по март 2018 года регулярно летали в Женеву, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Цитата из х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР «Она любит выпить? Этим надо воспользоваться!»

По словам некоего источника в правительстве Великобритании, следствие настойчиво пытается установить контакты подозреваемых в Женеве, так как, по их мнению, эта информация имеет ключевое значение для расследования. Отмечается, что оба подозреваемых путешествовали как вдвоем, так и поодиночке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября лидеры Франции, США, Германии, Великобритании и Канады выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию открыть всю информацию по программе «Новичок», а также указали на якобы причастность ГРУ к так называемому отравлению Скрипалей. В свою очередь МИД РФ назвал эти заявления разжиганием русофобии и отверг все обвинения в адрес России.