Москва, 8 сентября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России инициировал проверку после появления в СМИ информации о побеге женщины с двухлетним ребенком за пределы страны, сообщает пресс-служба СК РФ.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Мать с ребёнком

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина и заявил, что во время отпуска его жена уехала из России, а затем отказалась вернуться. Вместе с женщиной был двухлетний ребенок.

Он сообщил, что ранее его супруга переписывалась с неизвестными мужчинами, а во время отпуска за рубежом звонила с сирийского номера.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и пытаются узнать о местонахождении женщины с ребенком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Россию вернули трехлетнюю девочку, которую мать увезла в Молдавию, где ребенок остался без опеки: малышку нашли одиноко бродящей на вокзале. На родине о ребенке будут заботиться ее тетка и отец.

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