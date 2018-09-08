Москва, 8 сентября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Восемь сотрудников московского штаба российского блогера Алексея Навального задержала полиция, сообщил один из активистов Николай Ляскин в своем Twitter.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

По его сообщениям, в помещении штаба вошла полиция и задержала восемь активистов. Их, по словам Ляскина, отвезли в ОВД Даниловское. Позднее он сообщил, что правоохранители отпустили задержанных без составления протокола.

Напомним, 9 сентября сторонники Навального решили провести митинги по стране. В Москве мэрия акцию не согласовала. Московские власти предупредили команду блогера, что если он решит провести мероприятия, то может быть привлечен к ответственности.