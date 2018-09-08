Москва, 8 сентября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Трейд Компани» против московского метрополитена и признал незаконным одностороннее расторжение договора в декабре 2017 года о размещении рекламы, сообщает РБК.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва, поезд метро

Как сообщает издание, руководство московского метро намерено оспорить решение в суде вышестоящей инстанции. Их представители уже готовят апелляцию в Девятый арбитражный суд.

Напомним, «Трейд Компани» являлась рекламным подрядчиком московского метрополитена с сентября 2016 года, выиграв на аукционе контракт на девять лет. Сумма контракта составила 22,7 млрд рублей. В декабре 2017 года руководство московского метрополитена решило расторгнуть договор в одностороннем порядке.