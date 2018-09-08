Челябинск, 8 сентября, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Бутылка с запиской для потомков найдена в одном из роддомов Челябинска, сообщает 74.ru.

Ю. Фёдоров. Узник (Плакат) 1963 год

Письмо, написанное строителями в 80-е годы прошлого века и помещенное в бутылку из-под водки, нашла жительница Челябинска Анна Касаткина. Оно было обнаружено в роддоме областной клинической больницы № 3.

«Зарплата плотника пятого разряда 180−200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами», — говорится в послании.

«Наш руководитель Брежнев отправляет всё за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны…» — написали авторы бумаги.