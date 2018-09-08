Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Из компании Tesla уволились главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель кадрового отдела Габриэль Толедано, сообщает Bloomberg.

Поль Гоген. Бегство. 1901

Как сообщает агентство, Мортон решил уйти из компании, проработав в ней меньше месяца. Он устроился на работу за день до заявления Илона Маска о решении выкупить все акции по цене в $420 за штуку.

По словам Мортона, после излишнего внимания СМИ к компании он решил переосмыслить свое будущее и уволился. Мортон добавил, что никаких претензий к Tesla не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий директор Tesla Илон Маск согласился покурить марихуану в эфире передачи Джо Рогана. Сам Маск признался, что употребляет наркотик редко, потому что никакого воздействия на него марихуана не оказывает. После этого акции компании Tesla упали до рекордной цены — $266,75 за штуку.