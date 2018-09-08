Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Рэпер из США Мак Миллер был найден мертвым в своем доме, сообщает портал TMZ.

Bowman16 Мак Миллер

Сообщается, что тело 26-летнего музыканта было обнаружено 7 сентября службой спасения, которую вызвал близкий друг Миллера.

По предварительным данным, причиной смерти рэпера явилась передозировка наркотическими веществами. Отмечается, что последние годы жизни Миллер боролся с наркотической зависимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в США была госпитализирована американская певица Деми Лавато. По предварительным данным, плохое самочувствие певицы обусловлено передозировкой наркотиками.