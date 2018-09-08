Санкт-Петербург, 8 сентября, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина США Бьерна Ричарда В. по подозрениям в педофилии, сообщает «Пятый канал».

Цитата из х/ф «Бесы». реж Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

Сообщается, что американский гражданин будет содержаться под стражей до 3 ноября. Его подозревают в сексуальном надругательстве над подростками в Приморском районе Северной столицы. Гражданина США правоохранители задержали 6 сентября.

По данным следователей, Бьерн находился в России с 2012 года и зарабатывал себе на жизнь нелегальным преподаванием английского языка для взрослых. Как сообщил глава проекта «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер, Бьерн был в 2012 году судим за педофилию в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Петербурге задержали врача-психотерапевта по подозрениям в педофилии. Его подозревают в сексуальном насилии над мальчиком 2008 года рождения.