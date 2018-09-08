Никосия, 8 сентября, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Международная компания прямых инвестиций O1 Group Бориса Минца завершила передачу российских пенсионных и девелоперских активов компании Riverstretch Trading & Investments, сообщили в компании.

Заплатка на скорую руку

«Компании Riverstretch, O1 Group, O1 Properties Limited и ПАО «ФГ Будущее» объявляют о завершении передачи O1 Properties и ПАО «ФГ Будущее», в которое входят негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-Союз», «Социальное развитие» и «Образование», компании Riverstretch Trading & Investments Limited», — сообщили в компании.

В результате офшорная компания RT&I получила контроль над российскими пенсионными и девелоперскими активами Минца — над O1 Properties и финансовой группой «Будущее».

"Передача активов осуществлена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед ПАО «Московский кредитный банк», который был переуступлен концерну «Россиум», а затем компании Riverstretch Trading & Investments», — сообщили в O1 Group.

Напомним, О1 Group занимается коммерческой недвижимостью и управлением пенсионными фондами. Ее основатель Минц уехал в Великобританию на три года.

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