Париж, 8 сентября, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Французский актер и гражданин России Жерар Депардье был замечен журналистами французского агентства AFP в одной из гостиниц Пхеньяна, сообщает агентство.

Premier.gov.ru Жерар Депардьё

Сообщается, что журналисты увидели Депардье в одном из баров международного отеля в Пхеньяне, где обычно останавливаются иностранцы, решившие посетить КНДР.

По словам журналистов, актер был чем-то расстроен и беседовать с представителями СМИ отказался. Агентство предполагает, что Депардье прибыл в КНДР на торжества по случаю 70-летия образования республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в КНДР прибыла делегация Совета Федерации РФ во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Делегация прибыла для участия праздничных мероприятиях по случаю 70-летней годовщины образования Северной Кореи.