Басра, Ирак, 8 сентября, 2018, 01:56 — ИА Регнум. В результате беспорядков в иракском городе Басре пострадали 11 человек, еще один человек погиб, сообщает «ас-Сумария».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

Сообщается, что в связи с беспорядками в городе правительство решило ввести комендантский час. А 8 сентября иракский парламент соберет экстренную сессию, посвященную произошедшему в Басре.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября несколько сотен протестующих атаковали и сожгли консульство Ирана, а также атаковали консульство США.

Антиправительственные выступления в Басре идут уже не первый день, протестующие требуют решить проблему перебоев с подачей воды и электричества.