Киев, 8 сентября, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Киев возмущен сюжетом про отдых в русском Крыму в телепередаче на телеканале BBC, заявила первый заместитель министра по информационной политике Украины Эмине Джапарова в своем Facebook.

Горячий песок

Сюжет вышел в телепередаче «Путешествие Саймона Рива», в которой рассказывалось о прекрасных санаториях в Крыму и о заботе российского Миндзрава о здоровье своих граждан.

«Журналист говорит о «присоединении», а не об оккупации, «радуется» нынешней действительности и осуждает Украину», — заявила Джапарова.

По ее словам, Россия специально использует известных личностей, чтобы «зафиксировать» статус Крыма в глазах мировой общественности. Сотрудники украинского министерства намерены передать в руководство телекомпании письмо с жалобой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в эфире телеканала «Прямой» замминистра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев собирается вводить уголовную ответственность за «незаконное пересечение государственной границы». Таким образом въезд в Крым в обход украинских границ будет наказываться уголовно.