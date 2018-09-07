Белград, 8 сентября, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Поездка в Косово сербского президента Александра Вучича начнется 8 сентября, несмотря на угрозы со стороны местных властей, передает Life.

BokicaK Озеро Газиводе

Анонсируя свой визит в Косово, глава Сербии заявил, что поедет в экологический центр на озере Газиводе.

«Я не боюсь ни яиц или чего-то ещё, это моя обязанность бороться за наших людей, решать проблемы», — отметил Вучич.

Напомним, косовские власти запретили сербским представителям посещение ГЭС «Газиводе» и ряда других объектов, в том числе муниципалитета Зубин-Поток, в котором в основном живут сербы.