Москва, 8 сентября, 2018, 01:03 — ИА Регнум. В 2015 году, 2−6 ноября, Белградским институтом стратегических исследований, совместно с австрийским Институтом Военной истории и Австрийским военным музеем, в Вене, была организована научная конференция «Великая война в 1915 году». По её результатам был опубликован сборник статей, посвящённых разным малоизвестным и малоизученным аспектам этой войны, но основной упор был сделан на Балканский театр и участие России в событиях Первой мировой на Балканах в 1915 году.

Эвакуация сербской армии в Албанию. 1915

Сам сборник разбит на пять разделов. Однако логику такой разбивки понять трудно, ибо статьи русских учёных, О.Р. Айрапетова и А.Е. Тимофеева, о русской стратегии в отношении Балкан в 1915 году помещены в разных разделах, как и статьи о финляндском сепаратизме и кампании 1915 года на Балтийском море. Однако эта странная деталь не умаляет общей научной ценности сборника. Ряд статей поднимает интереснейшие темы, связанные с восприятием народами Балкан разных сторон Первой мировой войны, как публикация австрийского историка Юлии Валечек-Фриц о русских и сербских военнопленных на принудительных работах в Австро-Венгрии, совместная публикация хорватских историков Виёлетты Херман-Каурич и Юлианы Добровшак о повседневной жизни в Хорватии в 1915 году и сербского историка Милана Милкича о солдатах-мусульманах в сербской армии. Помимо этого, сборник затронул тайные пружины войны — национализм и разведку, не обошёл вниманием даже воинские подразделения — как 11 баварскую пехотную дивизию, русскую кавказскую туземную, известную как «Дикая», дивизию, итальянских королевских карабинеров.

Каждая из статей достойна своего отдельного разбора, так как темы, поднятые в них, представляют большой интерес для изучения сюжетов, затрагиваемых в них. Однако вместе они дают столь многогранный и интересный, пусть и странно собранный «магический кристалл», через который отражаются самые разные аспекты Мировой Войны на Балканах и Востоке Европы, что представляет большой интерес, прежде всего для российской науки, ибо кому, как не ей искать ответы на главный вопрос — почему эта война стала последней войной Российской империи? И как знать, может в событиях 1915 года, в балканских и восточноевропейских политических хитросплетениях кроется один из ответов на столь животрепещущий вопрос?