Трабзон, Турция, 8 сентября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Победу в матче Лиги наций одержала сборная России над Турцией, передает «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Российская команда обыграла турков со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Денис Черышев (на 13 минуте) и капитан команды Артем Дзюба (на 49 минуте).

Со стороны турецкой команды гол забил Сердар Азиз на 41-й минуте (он сравнял счет).

Напомним, матч Лиги наций состоялся 7 сентября в городе Трабзоне (Турция) на стадионе «Шенол Гюнеш». 10 сентября в Ростове-на-Дону пройдет контрольная встреча российской и чешской команд.