Москва, 8 сентября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Концерты музыкального фестиваля «Новая волна» пройдут без участия Валерия Леонтьева, которому врачи запретили выступать из-за пневмонии, написал он в Instagram.

Okras Валерий Леонтьев

«Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне», — написал Леонтьев. — Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену».

Артист отметил, что его «болезнь обрастала домыслами и слухами». Он рассчитывает скоро встать на ноги — до закрытия фестиваля.

Напомним, международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» открылся в Сочи 4 сентября. В борьбе за главный приз участвуют 15 финалистов из десяти стран мира.