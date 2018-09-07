Вашингтон, 8 сентября, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Американские власти не хотят, чтобы Россия бросала им вызов, предупреждая о противостоянии в Сирии в случае ракетной атаки Пентагона, передает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Запретная зона

По данным телеканала, источники в Пентагоне, комментируя «предупреждения от Москвы» о том, что российский и сирийский правительственный контингент готовы ответить на возможную американскую агрессию, заявили:

«Мы готовы к ответным действиям».

Также источники в Пентагоне через СМИ предупреждают, чтобы Москва «не бросала вызов военному присутствию США в Сирии». Их беспокоит, что российское присутствие несет для американцев в Сирии угрозу.

Напомним, США готовятся нанести ракетные удары по Сирии, и эта тема обсуждается не только в СМИ, но и в ООН. Американцы обосновывают необходимость удара по Сирии мнимым применением Дамаском химического оружия против мирных жителей.

В Пентагоне заявляют, что на этой неделе получили два предупреждения из Москвы, что по американцам могут быть нанесены удары российскими ВКС и Сирийской Арабской армией.

В Вашингтоне утверждают, что удары российские и сирийские военные могут нанести по боевикам в провинции Хомс, в которой находится военная база так называемой антитеррористической коалиции во главе США. В Хомсе эта база располагается в городе Эт-Танфе.