Вашингтон, 7 сентября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал провести расследование в отношении оскорбившей его «анонимной» публикации, 7 сентября передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

«Я действительно считаю, что это вопрос национальной безопасности», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.

По словам Трампа, генеральный прокурор США Джефф Сешнс«должен найти, кто является автором этой статьи».

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