Вашингтон, 7 сентября, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына и надеется познакомиться с его содержанием в ближайшее время, 7 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Я знаю, что письмо доставлено мне, это личное письмо от Ким Чен Ына. Оно было вчера вручено на границе, — сообщил Трамп журналистам на борту президентского самолета. — Это на самом деле элегантный способ… и я думаю, что это будет хорошее письмо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что придерживается договоренностей с Трампом и готов завершить денуклеаризацию к 2020 году.

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