Женщины-англофоны Камеруна требуют остановить войну
Камерун, 7 сентября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Сотни женщин вышли на акцию протеста в городе Баменде на западе Камеруна — собравшиеся на митинг требуют прекратить войну между правительством и сепаратистами-англофонами, 7 сентября передает агентство Associated Press.
U.S. Army Africa
Камерунские военные
Протестующие женщины называют происходящее в провинции «грязной войной» и требуют немедленного диалога между сепаратистами и военными.
Конфликт в англофонных провинциях Камеруна, центром которых является Баменде, уже привел к появлению 200 тыс. беженцев и сотням жертв среди мирного населения.
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