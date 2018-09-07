Тегеран, 7 сентября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит переговоры с рахбаром Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Али Хаменеи

Переговоры проходят в резиденции верховного лидера Ирана в Тегеране. Содержание переговоров не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Тегеране прошел саммит глав России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана по сирийской проблематике.

Лидеры трёх стран детально обсудили ситуацию в Сирии и особенно в провинции Идлиб, которая до сих пор частично остается под контролем террористов.