Берлин, 7 сентября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты увеличат военное присутствие в Германии к 2020 году, 7 сентября передает агентство Associated Press.

12019 Американские солдаты

Согласно планам американского командования в Европе, в ФРГ будут направлены ещё 1500 военнослужащих. По словам посла США Ричарда Гренелла, данная мера доказывает «приверженность укреплению трансатлантического альянса».

В настоящий момент в Германии размещено несколько крупных военных баз США, на которых проходят службу 33 тыс. амерканских военных.

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