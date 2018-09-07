Екатеринбург, 7 сентября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Отставка Владимира Тунгусова с поста первого вице-губернатора Свердловской области стала главным и самым обсуждаемым событием на Среднем Урале. Многие местные наблюдатели полагают, что теперь Екатеринбург ждут серьёзные перемены. Впрочем, не все сбрасывают Тунгусова со счетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Салют над Екатеринбургом

Напомним, Тунгусов примерно 15 лет был ключевым игроком в Екатеринбурге. Сегодня, 7 сентября, он оказался не у дел. Должность, которую он занимал, сокращена.

Этого события на Урале ждали. Почва была подготовлена. При подготовке выборов в Екатеринбургскую городскую думу, которые, напомним, состоятся 9 сентября, не обошлось без скандалов с участием Тунгусова. Ставки были высоки — новой думе уже в конце сентября — октябре предстоит избирать мэра. А 5 сентября стало известно о том, что конкурсная комиссия не рекомендовала вице-мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко, которого считают человеком Тунгусова, на должность мэра. Тогда, 5 сентября, многим наблюдателям всё стало понятно.

Однако некоторые наблюдатели весьма удивились тому, что решение по Тунгусову нашло воплощение в указе губернатора не после выборов, а до. Впрочем, это уже, наверное, не так важно. Главное, чем озадачены многие наблюдатели — это судьбой Екатеринбурга. Есть надежда на то, что конфликты между городом и областью, которые были в острой фазе с 1994 по 2005 год и затем периодически повторялись в весьма мягкой форме, уйдут в прошлое.

Так это или нет, покажут предстоящие выборы. Также отметим, что, возможно, уже в конце сентября на суд депутатов вынесут не только трёх рекомендованных комиссией к избранию, а всех 19 дошедших до финала участников конкурса. Как отмечал ранее глава горизбиркома Илья Захаров, депутаты могут отдать свой голос за любого кандидата, а не только за рекомендованных конкурсной комиссией. Так что, возможно, сюрпризы ещё впереди. Кстати, вопрос о том, чем ответит Тунгусов, сегодня тоже периодически поднимается. Некоторые наблюдатели считают, что порох в пороховницах у него ещё есть.