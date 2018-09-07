Люблин, Польша, 7 сентября, 2018, 20:45 — ИА Регнум. На пункте пропуска Гребенное польские таможенники обнаружили у гражданина Украины незадекларированную картину Марка Шагала, сообщило 7 сентября агентство УНН со ссылкой на польские СМИ.

Марк Шагал

«Картина, написанная на холсте размером 59 на 29 см, показывает фигуру, держащую воздушного змея в форме лица на цветном фоне. С высокой вероятностью, это картина Марка Шагала, на что указывает подпись. На лицевой стороне в правом нижнем углу стоит подпись «Марк Шагал», — сообщила пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Люблине Марта Шпаковская.

Мужчина, направлявшийся в Польшу, заявил, что является владельцем картины, и показал документы, подтверждающие этот факт, однако он не задекларировал произведение искусства и не предоставил её для оценки и дальнейшей уплаты пошлины.

Картина изъята, её стоимость оценят эксперты. Как отмечают представители таможни, если картина настоящая, это станет одним из самых резонансных задержаний последних лет.

Напомним, в середине июня 2018 года правоохранители Казахстана изъяли у контрабандистов картину Пабло Пикассо стоимостью около $4,5 млн.

Читайте также: Спецслужбы Казахстана изъяли картину Пикассо стоимостью $4,5 млн