Бишкек, 7 сентября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. На III Всемирных играх кочевников в Киргизии сборная Казахстана по кокпару завоевала третье место, обыграв команду Москвы с разгромным счетом 17:1, сообщает 7 сентября издание «Спутник».

Франц Рубо. Игра Кокпар

Чемпионами турнира стали хозяева турнира — сборная Киргизии, обыгравшая команду Узбекистана со счетом 32:9. В 2016 году на Играх кочевников сборная Казахстана уступила Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября казахстанские наездники проиграли сборной Узбекистана по кокпару. Президент федерации кокпара Казахстана прокомментировал проигрыш, заявив, что на поле вышел второй состав сборной.