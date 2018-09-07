Астана, 7 сентября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В 2017 и 2018 году в Казахстане не было зарегистрировано ни одного заболевания краснухой, что удалось добиться благодаря вакцинации, сообщает 7 сентября издание BNews со ссылкой на комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

Морган Вайстлинг. Сельский доктор

По данным ведомства, в 1998 году в республике было зарегистрировано 15 346 заболеваний краснухой, а в 2016 году — 4. Таким образом, за 18 лет уровень заболеваемости снизился в 3836 раз.

Отметим, краснуха — это острая респираторная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Болезнь представляет особую опасность для беременных женщин, так как вероятность поражения плода составляет 85%.

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