Иркутск, 7 сентября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Российская компания «ИрАэро» открывает с 7 октября продажи билетов на рейс «Красноярск — Фергана — Красноярск», сообщили 6 сентября в пресс-службе компании.

(сс) Alex Snow Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Стоимость перелета в одном направлении составит 15 200 рублей. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по воскресеньям до 24 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года авиационные власти России и Узбекистана договорились увеличить частоту авиарейсов более чем в два раза. В настоящее время из России в города республики летают несколько авиакомпаний: «Аэрофлот», UTair, S7 Airlines, «ИрАэро», «Нордвинд».