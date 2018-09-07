Салоники, Греция, 7 сентября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Полиция греческих Салоник ждет субботних акций протеста — на улицы второго по величине города в Греции будут выведены 4000 полицейских, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Ggia Беспорядки в Греции

Точное число граждан Греции, которые примут участие в митингах и акциях протеста, пока неизвестно, но речь может идти о десятках тысяч человек, в том числе тысячах радикалов: об акциях на 8 сентября уже объявили как анархисты, так и ультраправые.

Протесты в Салониках приурочены к ежегодной торговой выставке, в которой в этом году принимает участие премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а также делегация из США во главе с торгпредом Уилбуром Россом.

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