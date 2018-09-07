Красноярск, 7 сентября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, в Красноярске в Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили стартовал XXXV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумакова. В краевую столицу приехали борцы из Таджикистана и восьми регионов России: Республики Хакасия, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Челябинской областей, Алтайского края и Красноярского края.

Департамент информационной политики администрации Красноярска Красноярский борец Алексей Шумаков отметил 70-летие на турнире в свою честь

Почётными гостями церемонии открытия турнира стали заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов, мэр Красноярска Сергей Ерёмин, депутат Государственной думы РФ Пётр Пимашков, трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин, вице-президент Федерации спортивной борьбы России, президент межрегионального благотворительного общественного фонда содействия развитию спорта имени Ивана Ярыгина Наталья Ярыгина, заслуженный тренер СССР, РСФСР и Республики Грузии, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края, профессор, государственный тренер краевой Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили.

Соревнования стартовали в день рождения их основателя — Алексея Шумакова, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Открыл турнир Алексей Подкорытов.

«Борьба — это особый вид спорта для Красноярского края, — заявил он. — Спасибо, Алексей Васильевич, за поистине неоценимый вклад, который вы внесли в развитие греко-римской борьбы в регионе. Благодаря неравнодушию с вашей стороны и со стороны ваших коллег и преемников, красноярская греко-римская борьба уже много лет находится на высоком уровне и продолжает развиваться».

Алексей Шумаков был награжден почётной грамотой главы Красноярска за многолетний плодотворный труд, значительные заслуги в развитии физической культуры и спорта в городе Красноярске. Сергей Ерёмин вспомнил историю о том, как встреча с Иваном Ярыгиным повлияла на спортивные результаты Алексея Шумакова, подчеркнув, что юбиляр — настоящий патриот Красноярска: «Это сибиряк до глубины души! Именно в таких людях воплощена сила нашего города! Ровно полжизни наш прославленный земляк посвятил этим состязаниям, ставшим спортивным брендом края и его столицы».

Также Алексею Шумакову был вручён памятный адрес от Федерации спортивной борьбы России из рук Натальи Ярыгиной.

Напомним, соревнования проходят 7−8 сентября. Сегодня состоялись предварительные поединки, а завтра спортсмены разыграют медали в 10 весовых категориях: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. В 10:00 начнутся утешительные встречи, в 12:00 — финальные поединки, а в 13:00 состоится награждение победителей и призеров и закрытие соревнований.