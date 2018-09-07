Москва, 7 сентября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Уровень деловых отношений РФ и Вьетнама возрос, о чем говорит увеличение товарооборота между странами и рост туристического потока. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.

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«Отношения стран строятся на принципах взаимного уважения и доверия. Возросший процент товарооборота хорошо характеризует уровень наших отношений», — заявил Володин.

Так, по его словам, в 2017 году товарооборот между странами вырос на 5,23 млрд долларов. Кроме того, по словам спикера Госдумы, показателем развития двусторонних отношений становится и рост потока туристов между странами. По словам Володина, в 2017 году он вырос на 30%.

Накануне Нгуен Фу Чонг встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе общения представители двух стран подписали соглашения, направленные на углубление двусторонних отношений.