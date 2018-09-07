Ялта, Крым, 7 сентября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. У жительницы крымского города Ялта, проходящей в качестве обвиняемой в экстремизме за репосты в социальной сети, следователи затребовали образцы ДНК, слюны, а также голоса. Об этом сообщила пресс-служба международной правозащитной группы «Агора» 7 сентября.

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27-летняя женщина обвиняется по части 1 статьи 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти или вражды по признаку национальности», а поводом к возбуждению дела стали репосты в соцсети, сделанные в 2014—2015 годах.

«Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК граничит с абсурдом. Могу предположить, что эти образцы нужны для формирования базы «экстремистов», — прокомментировал запрос следователей адвокат женщины Алексей Ладин, добавив, что его подзащитная отказалась от предоставления образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, стало известно, что в постановление Верховного суда (ВС) России о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности могут быть внесены поправки. В случае их принятия, судам будет предложено учитывать контекст публикации, комментариев, содержание аккаунта пользователя соцсети и данные о количестве просмотров публикации при вынесении решения по таким делам.