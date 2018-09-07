Москва, 7 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом сегодня, 7 сентября, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работы интернет-ресурсов.

(сс) StockSnap Instagram

Сбой был зафиксирован около 14:57 по московскому времени. На проблемы в работе Instagram жалуются жители США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и России, а также ряда других государств.

Более половины пользователей, столкнувшихся с проблемами, жалуются на перебои в загрузке новостной ленты Instagram. Порядка четверти вообще не могут войти в свой аккаунт.

Стоит отметить, что последний раз масштабный сбой в работе Instagram был зафиксирован 27 августа.