Ульяновск, 7 сентября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Ульяновске был передан в аренду частной фирме снесённый пристрой к лицею, который по документам проходил как объект незавершённого строительства. Это вскрылось после того, как на участке стали возводить новое здание, сообщает областная прокуратура.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Надувательство

Речь идёт о здании, которое возводится строительной компанией возле городского лицея при ульяновском техническом университете (УлГТУ). В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений. По данным ведомства, в феврале 2018 года администрация Ульяновска передала в аренду одной из строительных компаний участок площадью около 5 тысяч кв. метров по улице Радищева.

«Данные действия были в связи с продажей лицеем закрепленного за общеобразовательным учреждением нежилого незавершенного строительством помещения степенью готовности 27% (пристрой к школе №4). Выяснилось, что указанный объект более пяти лет назад был снесен. При таких обстоятельствах договор аренды земельного участка якобы для завершения строительства (по сути «воздуха») является незаконным», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве обращают на том, что сделка была проведена без торгов, что является нарушением закона. Мэрия отменила разрешение на строительство.