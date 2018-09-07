Старая Русса, Новгородская область, 7 сентября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец сегодня, 7 сентября, в рамках рабочей поездки в Новгородскую область побывала в Старой Руссе, где посетила новый музей — Музей романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Старая Русса. 1921

Вице-премьер сообщила, что её посещение Старой Руссы приурочено к 200-летию со дня рождения Достоевского, которое будет отмечаться в России на государственном уровне в 2021 году.

«В Российской Федерации имя Достоевского больше всего связано с Санкт-Петербургом и Старой Руссой», — пояснила Ольга Голодец.

Она также заявила, что Старая Русса «будет одним из центров притяжения во время большой программы празднования» в 2021 году.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения Федора Достоевского на государственном уровне.

Напомним также, что в 1872 году Достоевский выбрал город-курорт Старую Руссу для летнего отдыха с детьми, а в 1876 году впервые приобрёл здесь свой дом. В Старой Руссе были написаны романы «Бесы», «Подросток», Пушкинская речь, статьи для «Дневника писателя». Для романа «Братья Карамазовы», который был также написан здесь, город стал ещё и местом действия — в маленьком провинциальном Скотопригоньевске и сегодня угадывается Старая Русса.