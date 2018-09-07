Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США начали день торгов в «красной зоне», 7 сентября передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на бирже

В начале торгов индекс Dow Jones открылся на 44,85 пункта (0,17%) ниже, на уровне 25 951,02 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 9,79 пункта (0,34%) и составил 2868,26 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 43,94 пункта (0,55%), до 7878,79 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги Уолл-стрит 6 сентября оказались «нулевыми» для Dow Jones и негативными для S&P 500 и Nasdaq — идексы закрылись на уровне 25 995,87 пункта, 2878,05 пункта и 7922,73 пункта соответственно.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones отстоял позиции, Nasdaq и S&P закрылись в минусе