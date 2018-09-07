Москва, 7 сентября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Визит в Россию генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга активизирует отношения между странами в парламентском измерении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с Нгуен Фу Чонгом.

Duma.gov.ru Встреча Вячеслава Володина и Нгуен Фу Чонга

«Ваш сегодняшний приезд и возможность обсуждать вопросы, безусловно, активизирует наши отношения в рамках парламентского измерения и однозначно придаст им импульс», — сказал Володин.

Накануне прошла встреча Нгуен Фу Чонга с президентом РФ Владимиром Путиным, было подписано большое количество соглашений, принято решение по углублению двусторонних отношений.

В этой связи Володин подчеркнул, что важнейшей задачей парламентов стран является законодательное обеспечение принятых решений.

«Наши отношения развиваются, растет товарооборот, он за прошлый год стал намного больше, и это, конечно, обнадеживает и говорит о том, что отношения строятся на принципах взаимного уважения, доверия», — подчеркнул также спикер Госдумы.