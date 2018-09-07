Грозный, 7 сентября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Чечне освобожден от занимаемой должности начальник медицинской службы СИЗО-1. Сотрудника республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний уволили за бездействие в ситуации с гражданином, находившимся в СИЗО, который получил осложнение в результате неоказания ему медицинской помощи. В результате потребовалось оперативное хирургическое вмешательство.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены

«Установлено, что во время содержания в следственном изоляторе И. неоднократно обращался к сотрудникам медицинской службы учреждения с жалобами на боли в области живота, но помощь ему не оказали», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Мужчина пожаловался уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на нарушение его прав. Та в свою очередь обратилась с просьбой о проведении проверки к начальнику УФСИН России по Чеченской Республике. В результате проверки начальник медицинской службы учреждения освобожден от занимаемой должности.