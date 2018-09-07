Вильнюс, 7 сентября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Министерство транспорта и коммуникаций Литвы совместно с государственной дирекцией автомобильных дорог готовит меры по обращению в судебные инстанции по принуждению к ответственности подрядчиков литовской дороги А12, которая входит в международную трассу Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 сентября.

Выбоины на дороге

Дорога, а именно участок А12 с 183,9 по 187,9 км (окружная дорога города Панемуне), который построили всего три года назад не просто не эксплуатируется из-за брака, провалы на некоторых участках составляют один метр. При этом стоимость строительства обошлась госказне в 26,25 млн евро.

«Ответственные лица должны быть установлены. Это также очевидное доказательство, проблемы какого масштаба по качеству дорожных работ существуют в Литве», — прокомментировал ситуацию министр транспорта Литвы Рокас Масюлис.

Участок дороги проектировала компания Kelprojektas, строительные работы выполнила латвийская компания Latvijas Tilti и литовская Kauno keliai. Технический надзор осуществляли компании Kelvista, TAEM и Tiltų ekspertų centras. Объект был сдан в эксплуатацию летом 2015 года, но им так ни разу никто не пользовался — трасса до сих пор закрыта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве признано, что уровень коррупционных схем в дорожном хозяйстве один из самых высоких среди всех сфер, которые дотируют фонды Евросоюза.