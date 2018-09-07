Нью-Дели, 7 сентября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Индийские вооружённые силы готовы «протянуть руку дружбы» Пакистану, как это сделал индийский спортсмен на Азиатских играх, если Пакистан прекратит поддержку терроризма, — такое мнение выразил начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават. По сообщению индийского новостного агентства Hindustan Live, начальник штаба сухопутных войск Индии прокомментировал спортивное поведение индийского копьеметателя Нираза Чопры, пожавшего руку пакистанского соперника, завоевавшего бронзу.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

Говоря о ситуации в штате Джамму и Кашмир, генерал Рават отметил снижение радикализации молодёжи, которая менее активно вступает в ряды террористических групп. Начальник штаба сухопутных войск Индии отметил эффективность контртеррористических мер в штате и заверил, что терроризм в Кашмире может быть побеждён окончательно.