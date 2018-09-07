Тула, 7 сентября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Торжественный запуск нового комплекса по производству метанола и аммиака состоялся 7 сентября на предприятии «Щекиноазот» в Тульской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, в церемонии открытия производства приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие почетные гости. На церемонии открытия состоялось вручение региональных и ведомственных наград сотрудникам предприятия.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области запущен новый комплекс по производству метанола и аммиака

Алексей Дюмин напомнил, что инвестиционная программа на предприятии реализуется уже 12 лет, с 2006 года, завершено 16 проектов. В настоящее время запускаются три новых производства, общий объем инвестиций в эти проекты составляет 23 миллиарда рублей.

«До 2024 года должно быть реализовано четыре проекта на сумму более 120 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 800 высокопроизводительных рабочих мест», — сказал глава региона.

Полпред президента Игорь Щеголев подчеркнул, что запуск нового производства метанола и аммиака позволит снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду. Регион же получит еще и дополнительные налоговые поступления и рабочие места.

Начальник производства метанола и аммиака ОАО «Щекиноазот» Александр Леонов (он работаетв отрасли уже 22 года, прошёл путь от аппаратчика пятого разряда) рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что аналогов открытому сегодня в Тульской области производству фактически нет.

«Здесь установлено усовершенствованное оборудование нового поколения, полная автоматизация процесса. Уникальность установки в том, что здесь добавлено и производство аммиака: таких установок в мире, как я знаю, нет, обычно строится совмещенная установка на большой аммиак и большой метанол. Здесь — ноу-хау: сначала метанол, 1350 тонн в сутки, и 415 тонн аммиака», — рассказал Александр Леонов.

Совмещенный комплекс метанола и аммиака, пояснили в управлении пресс-службы региона — наиболее крупный из вводимых в строй в ОАО «Щекиноазот» производственных объектов. С выходом М-450/А-135 на проектные нагрузки с учетом других производств годовой объем выпуска продукции составит около 1 млн 400 тыс. тонн, тогда как ранее этот показатель составлял лишь около 600 тысяч тонн. Новое производство выведет тульский завод в число российских лидеров — производителей метанола.